Gossip: le notizie del 28 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 28 novembre 2021

Il ripensamento di Diego Tavani ha lasciato delle cicatrici indelebili in Ida Platano che, in una lunga intervista ad ‘Uomini e Donne Magazine’, ha confessato di aver perso completamente fiducia negli uomini:

Questa storia è stata talmente veloce e disastrosa che credo non chiederò mai più a nessuno di uscire dallo studio con me. Da oggi in poi, aspetterò che mi venga chiesto (ride), e anche se dovessi incontrare un giorno qualcuno fuori dovrà essere lui a chiedermi di fidanzarci. Non farò mai più un gesto così.

Dopo la rottura con Ida Platano, Diego Tavani, intervistato dalla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha svelato, per la prima volta, di un probabile ritrovato interesse di Armando Incarnato per la dama bresciana:

Dopo una delle prime puntate in cui siamo stati al centro del parterre per parlare della nostra storia, Armando si è avvicinato a Ida e l’ha abbracciata per poi chiederle se lei sentisse ancora qualcosa per lui. Da quanto mi ha detto Ida, lei gli ha risposto di provare solo amicizia e Armando invece le ha palesato di provare di più. Questo scambio tra loro, anche se secondo Ida non doveva tangermi, mi ha comunque dato fastidio.