Federico Fashion Style: “Selvaggia? Vuole venire a letto con me” La replica (video)

Durante la clip di presentazione del ballo dell’ultima puntata di ‘Ballando con le stelle 2021’, Federico Fashion Style ha lanciato una lunga frecciatina alla giuria che, nelle scorse settimane, hanno cercato di tirar fuori qualche lato nascosto della sua personalità e vita privata.

L’hair stylist, nel video, si è rivolto, in particolare a Selvaggia Lucarelli (Qui, il filmato a partire dal minuto – 2:00)

La telecamera mi eccita, come a Selvaggia eccito io. Lei non vuole farmi domande strane, perché secondo me lei vuole venire a letto con me.

La blogger, dopo la performance, ha replicato alle provocazioni del parrucchiere:

Non si è fatto attendere la controreplica del protagonista de ‘Il Salone delle meraviglie’:

Lauri, ospite, la scorsa settimana, di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai1, ha sgomberato il campo sui possibili dubbi legati al suo orientamento sessuale:

Lei insinua sempre che io nasconda qualcosa ma non ho nulla da nascondere, io ammetto di essere eterosessuale non ho nulla da nascondere. Ho avuto una figlia con la fecondazione assistita ma solo per dei problemi di salute che ho io, non per altro.