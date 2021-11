Grande Fratello Vip 2021, Guendalina Tavassi si candida: “Sogno di rientrare” (video)

Guendalina Tavassi, ex concorrente del ‘Grande Fratello’, negli scorsi giorni, ha avanzato la propria candidatura per entrare a rafforzare il gruppo dei ‘vipponi’ del ‘Grande Fratello Vip 2021‘ in vista del prolungamento fino a marzo 2022.

Stavo vedendo chi hanno preso al GF Vip. Questa è una congiura contro di me. Io non lo so per quale motivo non mi vogliono, ma c’è qualcuno che rema contro di me. Io ho un sogno e prima o poi si realizzerà, è quello di rientrare. Però prendere dei personaggi che sono già stati altre 2 o 3 volte e che non mi sembra abbiano fatto chissà cosa, altri presi a caso. Hanno detto ‘qual è quello che conta meno di tutti? Ok lui prendiamolo subito’ e poi non prendono me. Io sono da GF ragazzi, è inutile, posso stare antipatica, simpatica, ma comunque posso stare qualcosa. Invece ci sono persone che se chiamano i licheni o i molluschi era meglio.

L’ex concorrente, vista in tv anche nei panni di naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’ e come protagonista di qualche edizione fa di ‘Tale e quale show’, tornerebbe nel loft di Cinecittà per vivacizzare le dinamiche. Dopo Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia, quest’anno, si è fatto il nome di Ferdinando Giordano come ‘ex’ da riproporre ai telespettatori a distanza di anni: