Il settimanale ‘Novella 2000’, in edicola questa settimana, sgancia una bomba che riguarda uno dei concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 2021’. Si tratta della new entry, Biagio d’Anelli, che, in questi primi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà, sembra essersi molto avvicinato a Miriana Trevisan. Tra baci innocenti, abbracci, coccole, i due concorrenti del reality di Alfonso Signorini sembrano inseparabili.

Peccato, però, che l’imprenditore pugliese, fuori dal gioco, abbia una fidanzata, Silvana Curcio. Il magazine, diretto da Roberto Alessi,, come riporta il sempre informato Biccy.it, prova a far chiarezza sui retroscena di questo amore a distanza:

Secondo quanto apprende Novella 2000, infatti, Silvana Curcio avrebbe deciso di mollare Biagio ora che D’Anelli, concorrente del GF Vip, ha manifestato un chiaro interesse verso la coinquilina Miriana Trevisan. […] è innegabile che Biagio nutra del tenero per l’ex valletta di Mike Bongiorno. Nelle ultime dirette del reality il flirt dei due, condito per ora da carezze e qualche effusione, è stato anche argomento di dibattito con gli altri concorrenti. Il gieffino ha tuttavia spiegato a Miriana e ai compagni che potrebbe cedere al corteggiamento dell’ex Velina solo se sapesse che il legame con la Trevisan avrà un futuro. Futuro che al momento Biagio ritiene però inconciliabile con il suo, perché vivendo all’estero dovrebbe dare il via a una relazione a distanza. Può essere stato proprio tutto ciò, se davvero le voci dovessero rivelarsi fondate, a convincere l’ex Miss Silvana Curcio dell’urgenza di troncare la relazione con Biagio D’Anelli?

Il gieffino, lunedì prossimo, potrebbe lasciare definitivamente il ‘Grande Fratello Vip 2021‘ perché in nomination contro la coppia Valeria Marini – Giacomo Urtis e Miriana Trevisan.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy