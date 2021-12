GF Vip 2021, la confessione di Barù: “Mi faccio le canne da quando ho 14 anni” (video)

Nelle scorse ore, il popolo del web si è soffermato da una frase pronunciata da Barù, new entry nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘. Il nipote di Costantino della Gherardesca si trovava, infatti, in cucina insieme a Jessica Selassié ed Eva Grimaldi per preparare il pranzo.

A quel punto, il nobiluomo si è lasciato andare ad una battuta con dei dettagli inediti sulla sua adolescenza: “Senti, mi faccio le canne da quando ho 14 anni, vuoi che non faccio il coso? E Vabbè lascia stare…”.

L’ingresso del neo gieffino all’interno della casa di Cinecittà è stato accompagnato da una clip di presentazione assai divertente:

Sono cresciuto in Italia e poi a 8 anni mi sono trasferito in Svizzera. Da lì mi sono trasferito in America. Da lì ho vissuto in Spagna, Patagonia, in Australia… E finalmente sono tornato a vivere nella mia amata Toscana. Sono finito in televisione per colpa di mio zio Costantino e da lì ho fatto vari programmi. Ora sono un esperto di vino e cibo, un mondo molto divertente. Quindi spero di portare alla casa un po’ di cucina buona. Il cibo è molto importante.