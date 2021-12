GF Vip 2021: Alex Belli e la mamma di Soleil Sorge contro Alessandro Basciano

Dopo il confronto a tre con Soleil Sorge nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, mamma Wendy Kay e Alex Belli, intervistati dal magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, si sono tolti qualche sassolino dalle scarpe sulla new entry, Alessandro Basciano. L’attore, che, in diretta tv, si è scontrato duramente con l’ex protagonista di ‘Temptation Island’, ha sferrato un attacco molto incisivo:

Io li chiamo gli “acchiappaclip”. Vengono da fuori, sanno chi è il concorrente più forte e lo puntano per avere il video in puntata, è una cosa che non sopporto. E poi c’è uno squilibrio perché hanno informazioni e lucidità mentre Soleil è debole e confusa. Dopo tre mesi sei provato. Voglio vedere i nuovi arrivati: sulla distanza, anche l’american smile si scalfisce.

Nelle ultime ore, l’ex tentatore ha manifestato il proprio interesse nei confronti dell’influencer. La mamma, però, non crede alle sue parole:

Ho già visto che Alessandro è a caccia della prima che gli capita. Spero che mia figlia lo capisca.

Durante un fuori onda, Alessandro si è sfogato lungamente con Lulù Selassié. Il ragazzo sembra non aver digerito affatto le parole di Belli affidate ai social (“ANCHE SE HAI LE STESSE MIE INZIALI “AB” sei un COPIA INCOLLA, e ATTENZIONE LE CARTE COPIATIVE NON SONO MAI COME GLI ORIGINALI!!!”)

È invidioso, un c*glione. Non me ne frega nulla. Speravo di beccarlo qua. Si vede che sto andando forte sui social e questo p*rla ha bisogno di parlare di me

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy