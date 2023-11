Novità in vista al Grande Fratello dove Mirko Brunetti e Perla si stanno prendendo la scena. Anita ha rivelato alcuni dettagli…

Come era prevedibile, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno movimentato il Grande Fratello. I due ex concorrenti di Temptation Island che si erano lasciati sono tornati a vedersi e confrontarsi nella Casa più spiata d’Italia e tra loro potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Almeno questa sembra essere la sensazione di Anita Olivieri che ha rivelato alcune confidenze che avrebbe ricevuto proprio dal ragazzo.

Grande Fratello, Mirko e Perla tornano insieme?

Dopo essersi confrontati, Mirko e Perla stanno provando a ricostruire, almeno in parte, il loro rapporto dopo essersi separati a Temptation Island. Che i due stiano tentando di fare qualcosa a livello personale lo ha confermato anche Anita Olivieri che al GF ha rivelato alcune confidenze che le avrebbe fatto il ragazzo.

“Se tornano insieme? Certo che succede qualcosa tra loro due! Dici di no? Sì invece, tornano insieme”, ha detto Anita parlando con Fiordaliso e Angelica. E ancora: “Dipende da quanto stanno dentro insieme, zia. Falli stare due mesi belli tondi e succede. Se te lo dico io, fidati”.

Successivamente, Anita ha aggiunto: “Come mai? Ieri lui mi ha fatto delle confidenze. Mi ha detto che gli smuove qualcosa, cioè che non gli è indifferente. Sì me l’ha detto. Ha specificato che non gli è indifferente vederla e starci accanto perché c’è stato insieme anni ed è stata una bella storia. Poi non so bene cosa intendesse, ma le frasi uscite sono queste e me le ricordo benissimo. E credo sia normale e per questo ti dico che succede qualcosa”.

Staremo a vedere quindi se effettivamente i due ragazzi torneranno insieme e, se sì, quali saranno le tempistiche di questo riavvicinamento.

Di seguito anche un post Instagram del GF che riguarda proprio Mirko e Perla e un loro recente confronto:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG