Momento di forte emozione in tv per Carlotta Mantovan, ospite di Antonella Clerici a ‘È sempre mezzogiorno’, parlando anche di sua figlia.

Ospitata breve ma intensa da parte di Carlotta Mantovan da Antonella Clerici a ‘È sempre mezzogiorno’. La donna, vedova di Fabrizio Frizzi, ha parlato dell’esperienza come concorrente a ‘Ballando con le Stelle’ ma anche di sua figlia Stella che ha in sé delle doti a livello di spettacolo, a quanto pare, innate.

Carlotta Mantovan, emozione in tv parlando di sua figlia

Tra i vari passaggi del breve scambio di parole tra la Mantovan e la Clerici, l’ospite ha parlato dell’esperienza a ‘Ballando con le Stelle: “Speravo di divertirmi un po’ di più… Barcollo ma non mollo. Sono lì per mettermi in gioco e divertirmi, ma non abbandono il mio credo, di portare i miei dolori in silenzio. E quindi spero di divertirmi un po’ di più”, ha detto. Al netto di qualche difficoltà, la donna ha spiegato di essere molto fiera di ciò che sta portando nello show: “La coerenza di rimanere la persona vera e riservata che sono, senza per forza voler mettere in piazza i miei dolori e la mia vita”.

Quando poi il discorso si sposta sulla figlia Stella, ecco che la bella Carlotta, da madre dolcissima, crolla: “Lei è la ballerina di casa e quindi non posso competere con lei: è troppo forte”.

Qui la Clerici, che evidentemente conosce bene la famiglia e la ragazzina, ha aggiunto: “Spero di crescere abbastanza per tenerla a battesimo, ce lo diciamo sempre io e Carlo (Conti, ndr). Perché Stella Frizzi è una bambina straordinaria, ma è anche una showgirl che voi non vi immaginate neanche”.

Parole che hanno portato la Mantovan a cedere all’emozione con tanto di occhi pieni di lacrime: “Confermo”, ha detto asciugandosi il volto. “Stella è showgirl tanto più di Fabrizio, di me, di te, di tutti noi, perché è fortissima”, ha aggiunto ancora la padrona di casa.

Di seguito anche il post su X del programma con il momento di forte emozione della donna:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG