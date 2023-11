Brutte notizie nella scuola di Amici. Dopo la puntata di domenica, un allievo ha dovuto lasciare il programma per scelta del suo prof.

Colpo di scena ad Amici. Nel corso del daytime odierno, infatti, un allievo è stato costretto a lasciare la scuola. Dopo la puntata domenicale e l’ultimo posto in classifica, infatti, Elia, richiamato da Emanuel Lo ha dovuto abbandonare definitivamente il talent.

Amici, Elia lascia la scuola

Al termine della puntata di domenica di Amici, Elia è risultato essere l’ultimo in classifica e, per questa ragione, sarebbe dovuto andare in sfiga. Peccato che la situazione sia precipitata in modo imprevisto. Infatti, i ragazzi sono stati chiamati a restare fermi prima di tornare in casetta perché Emanuel Lo aveva necessità di parlare col suo allievo.

Il faccia a faccia non è stato positivo. Dopo il confronto in cui i due hanno sottolineato come il ragazzo non abbia espresso la sua migliore danza e non sia arrivato, in tutti questi mesi, al pubblico e ai vari giudici durante le settimane, ecco la dura decisione: Elia deve lasciare la scuola.

“Ci abbiamo provato Elia, sia io che te. Non ti farei fare neppure la sfida. Io la decisione l’ho presa ed è quella di non continuare questo percorso. Ci abbiamo provato”, ha detto Emanuel Lo.

Il ragazzo, dal canto suo, ha accettato la scelta del maestro rimanendoci molto male. “In bocca al lupo”, ha detto il prof al ragazzo.

Elia è poi tornato dagli altri compagni che, in lacrime, lo hanno salutato con grande affetto.

Di seguito anche i post su X del programma con quanto accaduto al ballerino:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG