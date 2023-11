Ancora tante tensioni al Grande Fratello. Non solo dentro la casa. Sui social è stata chiesta a gran voce la squalifica di un concorrente.

Uno sfogo e qualche parola di troppo dettata dalla rabbia. E così, al Grande Fratello, si accende un altro caso, quello legato a Rosy Chin per la quale il mondo social e in generale del web sta chiedendo in queste ore la squalifica. Ma cosa è successo? La donna si è lasciata andare durante una conversazione con Letizia Petris, Anita Olivieri e Paolo Masella.

Grande Fratello, chiesta la squalifica di Rosy

Il reality è entrato nel vivo e ogni giorno passato dentro la Casa del Grande Fratello sembra essere sempre più pesante. Ecco perché, forse, la tensione sta aumentando a dismisura. L’ultima a pagarne le conseguenze è stata Rosy Chin, protagonista di un durissimo sfogo che, va detto, non era indirizzato precisamente a qualcuno.

La chef ha fatto discutere per alcuni termini utilizzati che, a detta di tanti, specie sul web, sono risultati molto offensivi.

Parlando con Letizia Petris, Anita Olivieri e Paolo Masella, la donna ha detto: “Io, invece, con gente così mi permetto di dire che sono delle cafone, teste di ca**o e mong****di, perché io ho modo di parlare. Io ho il modo di parlare, mentre alcuni no”.

Sarebbe stata proprio l’ultima espressione usata mang****di a scatenare l’ira dei telespettatori e utenti social che sul web hanno moltiplicato le loro richieste di squalifica immediata. “Ma non è possibile che si parli in questo modo. Va squalificata”, “Squalifica subito per Rosy”, ha scritto qualcuno. Altri hanno fatto riferimento alle passate edizioni: “Qualcuno ha fatto di meno ed è stato squalificato. Quindi ora mi aspetto provvedimenti per Rosy. Intervenite con la squalifica”.

Staremo a vedere se effettivamente il GF avrà intenzione di agire oppure no. Non sarebbe la prima volta che si lascia passare una situazione simile

Di seguito anche un post di un utente che ha chiesto la squalifica della donna a gran voce:

