La Bobo Tv non vedrà più la presenza di Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani: perché Vieri ha deciso così?

La Bobo tv non sarà più come l’abbiamo conosciuta. I quattro conduttori adesso hanno persino smesso di seguirsi sui social, dopo che a luglio erano andati addirittura con mogli e fidanzate a Formentera, a bordo di un jet privato, per festeggiare i 50 anni di Vieri. Adesso il programma è diventato lo show esclusivo di Bobo Vieri. Fa riflettere la frase di Cassano: “Noi tre (Cassano, Adani, Ventola) avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Per farlo serve che si decida in quattro, non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque.”

Chi è il quinto?

Non è un mistero che il quinto a cui si riferisce Cassano sia Valentina Cammarata, 37 anni, CEO di Futura management, nominata da Forbes come una delle 100 donne di successo del 2023. A lei si deve l’iniziale successo della Bobo Tv, ad esempio con l’idea di creare un canale Twitch dove trasmettere il programma.

Nonostante la giovane età Cammarata può già vantare un’esperienza quindicennale nel mondo del marketing, della comunicazione e della pubblicità, che l’hanno poi portata nel 2021 a fondare Futura management che ad oggi è la prima agenzia partner di Twitch in Italia.

Tra le altre cose, proprio ieri Cammarata ha annunciato di star preparando un nuovo progetto in cui saranno coinvolti, con ruoli da protagonisti, Bobo Vieri e la moglie, l’ex velina Costanza Caracciolo.

L’idea di Cassano

Ad avviso di Cassano però Cammarata sarebbe anche troppo ambiziosa. Infatti lei avrebbe avuto come obiettivo quello di far crescere ad ogni costo il programma, senza però tenere conto della sensibilità dei tre conduttori. Il fatto che Cammarata sia molto amica di Vieri, e poco legata invece agli altri tre conduttori, pare abbia generato gelosie ed incomprensioni, fino a portare al tragico epilogo: la fine dell’esperienza della Bobo Tv per come l’abbiamo fino ad ora conosciuta.

