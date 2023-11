Il curioso racconto di Natasha Stefanenko riguardo la sua storia d’amore con l’attuale marito, Luca Sabbioni.

Interessante intervista rilasciata da Natasha Stefanenko a ‘Storie di donne al bivio’ condotto da Monica Setta su Rai2. La nota modella e conduttrice ha svelato particolari dettagli del suo matrimonio e in generale della storia d’amore con suo marito Luca Sabbioni da cui ha avuto una figlia, Sasha.

Natasha Stefanenko e la storia con suo marito

Nel corso dell’interivsta, la bellissima Natasha ha svelato come sia nata la storia d’amore con Sabbioni: “Mio marito fece una scommessa: mi avrebbe portata a letto nel giro di 48 ore. Anche lui aveva un pregiudizio: russa, ma seria non era possibile”, ha ammesso.

“Negli anni Novanta era così. Perse la scommessa ma fu bravo a raccontarmelo prima che tra di noi succedesse qualcosa di davvero importante. Mi rivelò: ‘Ho scommesso una pizza, poi quando ti ho visto in costume ho aggiunto lo spumante’. Orgogliosa come sono, se avesse vinto la scommessa e l’avessi scoperto, l’avrei salutato”.

Parlando ancora del marito: “Non era neppure il mio tipo, era troppo bello. Mi ha colpito dopo con la sua personalità”. E sul come l’ha conquistata: “È stato sincero al momento giusto. Lui col tempo mi ha insegnato la fiducia. Ci siamo sposati dopo due anni e mezzo. L’ho obbligato io, impazzivo con il passaporto russo che è complicato e mi faceva perdere lavori. Ho subito capito che Luca era la persona giusta per me. È stato un bellissimo matrimonio, celebrato nelle Marche dove viviamo ancora oggi”.

Insomma, un rapporto molto bello quello tra i due e che ha avuto una sola crisi in passato. La coppia, infatti, ha avuto qualche problema solo nel 2000, dopo la nascita della figlia Sasha.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

