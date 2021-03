Gossip: tutte le notizie del 9 marzo 2021  

by @sebastianocascone

Tutte le notizie di gossip di oggi martedì 9 marzo 2021

Alfonso Signorini, intervistato, questa settimana, da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, ha svelato, per la prima volta, a distanza di una settimana dal ‘Grande Fratello Vip 5’, i concorrenti preferiti e chi, invece, gli ha lasciato l’amaro in bocca:

Sono felice perché con lui ha vinto l’intelligenza, l’ironia, il cinismo e il talento che mi auguro lo porterà lontano. Poco prima che lasciassi Cinecittà mi ha chiesto un consiglio su cosa fare. Gli ho risposto di dire tanti “no”, anche se sarà difficile. Detto questo, io ho sempre tifato Pierpaolo Pretelli. Avrei voluto che vincesse lui perché è un ragazzo di grande bontà e positività. Come pure sono contento che Stefania Orlando sia arrivata terza. La conosco bene e l’ho voluta fortemente, è una donna lucida e intelligente, spietata e ironica. Loro tre erano i miei preferiti. Mi ha deluso Carlotta. A Temptation Island era stata strepitosa. Forse perché aveva accanto Nello, con cui dava il meglio. Doveva fare da contralto al mondo dei vip ma non è stato così.

Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli sono tornati assieme? Il gossip

Marcelo Fuentes, ex storico tronista di ‘Uomini e Donne’, dopo un periodo di allontanamento, ha deciso di ritornare con la storica compagna, Sofia Bruscoli, mamma di sua figlia Nicole come confessato al settimanale ‘Nuovo’:

Un figlio resta nel cuore per sempre e Nicole è stata la calamita più forte. Sofia e io abbiamo caratteri decisi ma vogliamo riprovarci.

Giorgia Lucini mamma bis: è nato Tommaso

Giorgia Lucini ed il compagno Federico Loschi sono diventati genitori per la seconda volta. La coppia ha ufficializzato la nascita del piccolo Tommaso durante la giornata dedicata alle donne:

Roma, 8 marzo 2021 ore 8:35 il regalo più grande che potessi avere in questa giornata speciale… Mai come oggi posso dire di essere una donna fortunata e felice di essere tale… oggi ho avuto il mio secondo appuntamento al buio con l’amore. L’amore quello vero. Oggi mi sono innamorata follemente per la seconda volta. BENVENUTO TOMMASO!