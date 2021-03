Gossip: tutte le notizie del 10 marzo 2021  

Tutte le notizie di gossip di oggi mercoledì 10 marzo 2021

Tommaso Zorzi, protagonista dell’ultima puntata di ‘Casa Chi’, ha rivelato di aver fatto pace con una delle sue più care amiche, Elettra Lamborghini, con cui c’era stata qualche piccola incomprensione prima del suo ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’:

C’è stato un momento in cui non ci siamo più sentiti per quanto avessimo avuto un buonissimo rapporto. Elettra Lamborghini mi ha richiamato ed è stata molto carina con me. Non aveva nemmeno più il mio numero. In bocca al lupo a lei per L’Isola dei famosi.