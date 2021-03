Gossip: tutte le notizie dell’11 marzo 2021  

Tutte le notizie di gossip di oggi giovedì 11 marzo 2021

Stefania Orlando, reduce dalla finale del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha svelato, a ‘Casa Chi’, il proprio pensiero su Rosalinda Cannavò e Dayane Mello che, fuori dalla casa, hanno avuto qualche divergenza:

Hanno giocato sia Rosalinda che Dayane. Rosalinda è entrata come Adua, poi la storia con Massimiliano Morra, poi l’amore con Giuliano Condorelli, poi mette in dubbio Giuliano e si innamora di Andrea Zenga; è tutto molto complicato.

Serena Enardu, nelle scorse ore, con una serie di Instagram Stories, ha smentito le voci di un ritorno di fiamma con lo storico ex fidanzato Pago:

Siccome non voglio passare per quella che utilizza i social per farsi pubblicità, vi voglio ufficializzare che da un bel po’ ormai sono single. Non voglio citare persone e non voglio rovinare la carriera di nessuno facendo gossip. Vorrei che questo argomento fosse chiuso. Mi dispiace aver fatto quella storia tempo fa e avervi coinvolto in un ritorno, ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta. Ci abbiamo provato in tutti i modi ma a un certo punto bisogno rassegnarsi, l’accanimento non porta da nessuna parte. Io sono single e così voglio stare.