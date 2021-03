Gossip: tutte le notizie del 12 marzo 2021  

Tutte le notizie di gossip di oggi venerdì 12 marzo 2021

Pierpaolo Pretelli, secondo classificato al ‘Grande Fratello Vip 5’, intervistato da ‘Casa Chi’, ha parlato a lungo, dell’infatuazione per Elisabetta Gregoraci e del vero amore sbocciato con Giulia Salemi:

Con Elisabetta è iniziata a scemare dopo i primi cinquanta giorni. Parliamo di novembre, io già li ho capito che da parte sua non c’era nulla non è che posso andare verso un binario che non c’è. Uscendone fuori mi sono sentito piano piano pronto, anche perché vivere una persona h24 è diverso da due ore di appuntamento fuori. Ad oggi Giulia mi è entrata dentro. Io sono molto innamorato e molto geloso di Giulia. Su quello sono molto sereno. Quando sono uscito ho provato delle emozioni che non provavo da un po’. Sarà un caso. Sarà un destino. Se non ci fosse stato un prolungamento non avrei potuto conoscerla così in fondo. La mia vittoria ce l’ho, è l’amore che provo e quello che so che lei prova per me.