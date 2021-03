Gossip: tutte le notizie dell’8 marzo 2021  

Tutte le notizie di gossip di oggi lunedì 8 marzo 2021 con le dichiarazioni dei protagonisti intervenuti a ‘Live non è la d’Urso‘.

Stefania Orlando, ospite dell’ultima di ‘Live non è la d’Urso’, ha replicato alle dichiarazioni al veleno dell’ex marito, Andrea Roncato, sui motivi del loro allontanamento dopo la fine del matrimonio:

Ci è andato giù pesante, l’Andrea che conoscevo non era così. Quelle frasi si commentano da sole, ho molto rispetto di lui e della sua famiglia, ma non entrerò più nel merito della questione. Avevo un po’ di nostalgia di quando eravamo in ottimi rapporti, ma credo che non lo nominerò mai più.