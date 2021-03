Gossip: tutte le notizie del 7 marzo 2021  

Tutte le notizie di gossip di oggi domenica 7 maggio 2021

Stefania Orlando, ospite dell’ultima puntata di ‘Verissimo’, ha parlato, per la prima volta, dall’uscita dal ‘Grande Fratello Vip 5’, della fine del suo matrimonio con Andrea Roncato, con cui si è scontrata dentro e fuori dalla casa di Cinecittà:

All’inizio ho vissuto la fine del matrimonio come un fallimento, ma guardando a come siamo oggi è stato meglio, ci siamo dati una possibilità di andare avanti e essere felici. Perché ha dichiarato da Barbara D’Urso che lo avevi tradito e a te l’opposto? Ha detto la verità, cioè che io materialmente presi la decisione di andare via, ma solo dopo ho incontrato un’altra persona, c’erano dei problemi tra noi e alcuni problemi non li conoscevo. L’intervista a te fu una rivelazione, tante cose non le sapevo. Vedevo un marito assente, un matrimonio che non aveva più i presupposti e ho preso il coraggio a quattro mani e sono andata avanti. Non è stata quella persona la fine del nostro matrimonio, tante cause le ho sapute dopo dalle rivelazioni che ha fatto.