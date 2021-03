Gossip: tutte le notizie del 6 marzo 2021  

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 6 marzo 2021

Tommaso Zorzi, ospite di ‘Verissimo’, ha stilato la propria classifica sulle concorrenti più false dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip 5’:

Falsa Giulia, strafalsa Guenda, falsissima Maria Teresa. Non ritengo Giulia un’amica. Tante cose di lei le ho scoperte nella Casa, non ci parlavamo più già da prima. Penso che Maria Teresa abbia creduto di essere una stratega.

Dopo la finale del reality di Canale 5, invece, ha avuto modo di chiarirsi con l’amica del cuore, Aurora Ramazzotti:

Con Aurora abbiamo chiarito, appena sarà possibile abbiamo tanta voglia di reiniziare a viverci come abbiamo fatto fino a qualche anno fa, eravamo indissolubili. Sono anche molto grato alla famiglia Hunziker-Trussardi perché mi hanno sempre accolto come un figlio. A Michelle chiedevo sempre consigli.

Prosegue, fuori dal loft di Cinecittà, il legame speciale con Francesco Oppini:

Per lui ho preso una sbandata. Quando è uscito dalla Casa ho pianto come un disperato. Esternare il mio amore nei suoi confronti è stata una liberazione. Ogni volta che lo vedo mi commuovo, sento un affetto veramente forte.

Rosalinda Cannavò, protagonista di una lunga intervista nel salotto di Silvia Toffanin, ha svelato che ha presentato il fidanzato Andrea Zenga ad un amico caro, ovvero Gabriel Garko:

C’è un grande feeling con lui, ero spaventata pensando a cosa potesse essere la vita fuori ma è ancora più bella. L’ho presentato prima a Gabriel Garko che a mia mamma che sta in Sicilia. Mi ha detto di tenermelo stretto.

I rapporti tra le #rosmello, fuori dal GF Vip, sembrano essersi raffreddati. La modella brasiliana, però, sembra essere disposta a ricucire lo strappo per preservare la loro amicizia:

Rosalinda non ha capito la mia nomination, probabilmente si è sentita tradita ma, mentre lei viveva il suo amore per Andrea Zenga, io vivevo la morte. Mi sono sentita trascurata. Poteva rendermi parte di questo suo amore confidandosi, invece sono stata l’ultima a saperlo. In ogni caso se lei vuole io ci sono.