Gossip: tutte le notizie del 5 marzo 2021  

Tutte le notizie di gossip di oggi venerdì 5 marzo 2021

Luca Argentero e Cristina Marino si sposano. L’attrice, durante una diretta su Instagram, ha annunciato le nozze con il padre di sua figlia Nina Speranza:

Sapevo che sarebbe accaduto, mi state chiedendo 200 cose a riguardo. La verità è che non condividerò molto, come sapere siamo molto discreti, ci piace che le cose private rimangano tali il più possibile. Sarà una cosa molto semplice, Covid permettendo, quindi è ancora tutto in stand by. Sarà una festa d’amore semplicissima, con un allestimento semplicissimo. La parola chiave è semplicità. Queste sono le cose che posso dirvi. Vi terrò aggiornati.