Gossip: tutte le notizie del 4 marzo 2021  

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 4 marzo 2021

Alfonso Signorini, in una lunga intervista al suo magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha svelato un ‘sogno proibito’ per la prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘ se dovesse essere riconfermato alla conduzione:

Francamente non lo so se condurrò anche la prossima edizione del Grande Fratello Vip, spero di sì, ovvio, ma in televisione nulla è scontato e qualsiasi decisione verrà presa io la rispetterò. Per adesso penso al riposo, ne ho tanto bisogno, ma spero di tornare presto a tenervi buona compagnia […]. Mi piacerebbe Rocco Casalino. Del resto mi pare che non abbia molto da fare.

Lorella Cuccarini risponde a Maria Teresa Ruta

Lorella Cuccarini, insegnante di ballo di ‘Amici 20’, ha risposto, nelle scorse ore, alle tante domande dei followers, che riguardano il proprio lavoro. In particolare sul legame con Maria Teresa Ruta che, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha confessato di non voler incontrare la collega:

Sinceramente ci sono rimasta male. Credo di non incontrare Maria Teresa da molto tempo e non c’è nessun motivo di astio tra di noi. A meno che lo scorso anno nei corridoi di viale Mazzini l’ho incontrata ma non l’ho vista perché negli ultimi anni non ci vedo più molto bene e se non ho gli occhiali… Ma tutto questo non mi appartiene. Solitamente quando finisco gli spettacoli a teatro saluto tutte le persone che incontro e sono lì ad aspettarmi. Non c’è alcun motivo.

Paola Turci: il gossip sul flirt con Francesca Pascale

Paola Turci, protagonista di una lunga intervista su ‘F’, ha rivelato, per la prima volta, di voler vivere liberamente il proprio legame con Francesca Pascale (ex di Silvio Berlusconi) che in questi mesi, ha alimentato il chiacchiericcio sui giornali e siti di gossip