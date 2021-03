Gossip: tutte le notizie del 3 marzo 2021  

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 3 marzo 2021

Tommaso Zorzi, intervistato dal magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha commentato, per la prima volta, la vittoria del ‘Grande Fratello Vip 5‘:

E’ stata una esperienza unica, io credo che l’affetto che ho sentito e ho provato all’interno di quelle quattro mura sia qualcosa di indescrivibile. E non vivo quello che ho appena attraversato come un’esperienza televisiva, ma proprio come un pezzo importante della mia vita.

Anche il padrone di casa del reality di Canale 5, Alfonso Signorini, ha apprezzato il trionfo dell’influencer per volere del pubblico:

Nelle scorse ore, i Prelemi, tornati sui social, dopo la finale del GF Vip 5, hanno svelato, ai fan, il reciproco desiderio di volersi vivere fuori dal programma:

È stato tutto meraviglioso, le montagne russe delle emozioni concentrate in 4 mesi di vita. Un’esperienza che rimarrà addosso a tutti quelli che l’hanno vissuta perché ciò che è stato forse lo capiremo fra qualche mese, quando i riflettori si spengeranno e noi ci ritroveremo a pensare ad occhi aperti ai rapporti nati e a quelli sfioriti, alle risate di gruppo e ai pianti in solitudine, alle incomprensioni e alle nuove scoperte, a tutto quello che è stato o poteva essere. Non posso pensare che fra tre mesi Stefania, Rosalinda, Dayane o Zelletta siano per me lontani ricordi. Vorrei recuperare e conservare il bello che c’è stato e cancellare le cose brutte. Costruire vuol dire crescere.

Ieri sera ero fra le braccia di Pierpi quindi ero davvero serena e felice e quando tommy è arrivato ho letto nei suoi occhi la felicità, quella felicità che 6 anni fa mi ha fatto credere in lui come persona…non come personaggio. Sono contenta per lui, davvero, e se qualcuno pensa sia paraculaggine vuol dire che non mi conosce. Sono permalosa e rosicona? Si lo sono, ma a Tommaso voglio bene davvero anche se a volta con me è un adorabile stronzo.

Di Pierpaolo cercherò di parlare il meno possibile e vivermelo il maggior tempo possibile perché lui non sarà per me “show” ma vita reale da annaffiare quotidianamente e con cui costruire giorno dopo giorno una vita serena. Grazie di esserci amore mio.