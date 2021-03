Gossip: tutte le notizie del 2 marzo 2021  

Tutte le notizie di gossip di oggi martedì 2 marzo 2021

Stefania Orlando, terza classificata al ‘Grande Fratello Vip 5’, in una lunga diretta Instagram, questa mattina, ha voluto ringraziare tutte/i le/i viperelle/i che l’hanno sostenuta durante i cinque mesi di reclusione nella casa di Cinacittà:

Non ho parole per ringraziarvi di tutto il sostegno e amore che mi avete dato. Non me lo sarei mai aspettata, è stata una sorpresa per me vedere tutto questo affetto che mi ha aiutato tantissimo quando ero nella Casa e ora che sono fuori. […] Io sono felicissima del mio percorso al Grande Fratello, sono felicissima che abbia vinto Tommy, non ho nessun rimpianto. È stata un’esperienza unica.

Giovanni Ciacci, colto da malore, salvato da Adriana Volpe: il gossip

Giovanni Ciacci, negli scorsi giorni, è stato colto da un malore. L’opinionista di ‘Ogni mattina’ su Tv8, che ha dovuto rinunciare all’Isola dei Famosi per alcuni problemi di salute post Covid, ha confessato, al settimanale ‘Nuovo’, di essere stato salvato dall’arrivo provvidenziale di Adriana Volpe:

Adriana Volpe è stata la prima a intuire che qualcosa non andava in me. Qualche giorno fa sono svenuto mentre parlavamo al telefono. Adriana ha mandato i soccorsi. Le sarò sempre grato

Le prime parole di Tommaso Zorzi dopo la vittoria del Grande Fratello Vip 5

Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del reality di Canale 5, non ha trattenuto l’emozione per un trionfo quasi annunciato:

Ragazzi è un’emozione indescrivibile, non riesco ancora a rendermi conto. Pare che abbia vinto io. Non so più chi abbracciare, sto abbracciando tutti perché fuori non si potrà. Un’esperienza incredibile, non vedo l’ora di rivedere la puntata!

