Gossip: tutte le notizie dell’1 marzo 2021  

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 1 marzo 2021 con le dichiarazioni dei protagonisti di Live Non è la d’Urso

Walter Zenga ha mantenuto la propria promessa. Ha preso un aereo per Milano per riabbracciare, dopo tanti anni di incomprensioni, i figli Nicolò e Andrea, quest’ultimo, eliminato dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’:

Io rispetto le opinioni di tutti e mi sta bene quello che pensavano anche prima i miei figli. Ma certe cose devono essere dette in un certo modo. Perché se si dice che io li abbandonati, sembra l’immagine di due bambini con una valigia in mezzo alla strada ma non è così. Abbiamo parlato per due ore e mezzo, del più e del meno. Non dobbiamo assolutamente entrare nel passato, in una discussione tipo ‘tu hai detto’, ‘tu hai fatto’, perché ci sono colpe da parte di tutti. Importante è che stabiliamo tutti e tre di avere un rapporto e farlo diventare più bello. Perché il passato non lo recuperiamo ma ne abbiamo tanto davanti. E quello deve essere usato in maniera corretta. L’incontro di ieri lo abbiamo organizzato tutti e tre insieme, ho sentito Nicolò per trovare un momento comune per vederci. Poi tra parantesi non sono due adolescenti che hanno 13 anni. Hanno le loro cose da fare e trovare un momento comune a volte non è facile, ma stavolta è stato semplice stavolta perché lo volevamo tutti e tre.