Gossip: tutte le notizie del 28 febbraio 2021  

Rosalinda Cannavò, ultima eliminata dal ‘Grande Fratello Vip 5’, ha raccontato, per la prima volta, la propria verità sul legame con Dayane Mello che, la scorsa settimana, l’ha spedita al televoto contro Stefania Orlando:

Quella fra me e Dayane Mello è stata un’amicizia fortissima, io stessa ho usato più volte la parola amore perché per me l’amicizia è amore, ho già spiegato questa cosa tante volte: si trattava solo di amicizia. Non avevo mai avuto un rapporto così stretto con un’amica, lei era molto fisica ed è molto carnale, io sono un po’ più distaccata. Ma eravamo amiche, anche Dayane vi dirà che eravamo amiche, anche se ora ha detto un’altra cosa. Ma era davvero una unione amichevole fra donne, bellissima e rara. Mi dispiace aver deluso le aspettative di tutte le fanpage che speravamo potesse succedere qualcosa di più con Dayane, ma oltre ad una bellissima amicizia non c’è mai stato altro.

La prima notte tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

L’attrice messinese ha svelato, nel corso dell’intervista con Gabriele Parpiglia di ‘Chi’, come ha trascorso la prima notte con il neo compagno, Andrea Zenga:

Se abbiamo consumato questa notte? La domanda che più ci hanno fatto. Diciamo che siamo in camera insieme, ecco. Andrea, aiutami… ho detto che siamo in camera insieme, quindi… è stata una bella notte, sì. Già i miei genitori, poverini, li ho sconvolti. Se provo amore? Vedremo… potrebbe! Ci sono tutti i presupposti.

Rosalinda Cannavò ha sentito l’ex fidanzato Giuliano?: il gossip

Sempre durante con il giornalista del magazine diretto da Alfonso Signorini, l’ex gieffina si è lasciata andare a dichiarazioni in libertà sulla fine della storia con l’ex fidanzato Giuliano che, spera, di sentire in questi giorni, per un confronto definitivo: