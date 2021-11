Gossip: le notizie dell’8 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 8 novembre 2021

Iva Zanicchi, protagonista di due serate celebrative su Canale 5, ha rivelato, a ‘Super Guida Tv’, che potrebbe valutare l’ipotesi di entrare nella casa del ‘Grande Fratello Vip‘ in qualità di concorrente:

A L’Isola dei Famosi non parteciperei mai. Sono allergica alle punture degli insetti e devo stare attenta. Entrare invece nella casa del Grande Fratello sarebbe diverso. E’ sempre un’esperienza durissima perché confrontarsi con gli altri non è facile. A volte litigano per niente. Bisogna avere una grande pazienza oltre che una forza d’animo. Alla mia età avrei bisogno di stare tranquilla ma tra i due reality sceglierei senza dubbio di partecipare al Grande Fratello.

Ariadna Romero, intervistata dal magazine ‘Vero’, in edicola questa settimana, ha svelato l’esistenza di un tacito accordo con l’ex fidanzato Pierpaolo Pretelli per la crescita del figlio Leonardo:

Sangiovanni, ospite dell’ultimo podcast di Muschio Selvaggio, il programma di YouTube di Fedez e Luis Sal, ha svelato un retroscena inedito della sua partecipazione ad ‘Amici’:

Non uccidetemi redattori di Amici. Non puoi bestemmiare, quando entri te lo dicono. Però se scappa… È successo. Noi siamo stati bravi, sarà successo due volte. La cosa incredibile è stata quando è entrato uno nuovo, non farò nomi, con una sfida e a un certo punto ci dice ‘Raga io ho un problema, io bestemmio quando sono arrabbiato, mi scappa, non so se riesco a trattenerla’. Praticamente andiamo fuori in giardino, torniamo dentro ed eravamo io e lui in un corridoio stretto. Io l’ho mezzo spinto, ha preso col mignolo e ha bestemmiato”