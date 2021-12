Gossip: le notizie del 7 dicembre 2021

Tutte le news di gossip di oggi martedì 7 dicembre 2021

Le sempre informate colleghe del Vicolodellenews, nelle scorse ore, ha raccolto il lungo sfogo di un caro amico di Andrea Nicole Conte a pochi giorni dall’uscita delle anticipazioni sull’abbandono del trono di ‘Uomini e Donne’ per vivere la quotidianità accanto a Ciprian Aftim:

Come al solito le notizie trapelano prima della messa in onda dei programmi e i commenti si sprecano. In merito alla scelta di Andrea Nicole credo che a tutte quelle persone che hanno scritto cose pesanti e offensive vada ricordato che il programma e le aspettative del pubblico a casa, hanno uno schema, l’amore invece uno schema non ce l’ha. Prima di trasformarvi tutti in leoni da tastiera aspettate la puntata in causa. Andrea Nicole ha fatto un percorso coraggioso da solista libera e così l’ha terminato. Anche se forse ha concluso non propriamente secondo la scaletta ha scelto da donna libera e la sua scelta va rispettata. Brava amica.

Ferdinando Giordano fuori dal Grande Fratello Vip 2021? Il chiarimento

Ferdinando Giordano, attraverso una serie di Instagram Stories, ha chiarito, una volta per tutte, i motivi che non gli hanno permesso di entrare a far parte del cast del ‘Grande Fratello Vip 2021’.

C’è una cosa che voglio fare prima che si continui a dire chissà che cosa. Ieri mi è arrivato l’articolo dove Parpiglia diceva alcune cose sulla mia mancata partecipazione al GF. Ha detto delle parole che qualcuno forse ha travisato, però se ascoltate bene dice cose anche giuste. Però forse qualcuno, sentendo le “motivazioni più serie” chissà cosa avrà pensato. Non è successo niente, chiariamo subito questa cosa. Io sto bene, non c’è nessuna motivazione grave, quindi tutto bene, tutto tranquillo. Però mi fa sorridere il fatto che io sia stato portato via all’una di notte. Non è così, vi dico io come sono andati i fatti. A me hanno comunicato delle cose la mattina, sabato mattina. Sono andato via dall’hotel comodamente, non all’una di notte ma dopo aver pranzato alle due e mezza/tre e sono rientrato a casa, sono tornato alla vita di tutti i giorni. Questo è quello che è accaduto e non c’è niente di serio che riguarda la mia vita privata.

L’ex gieffino ha ribattuto alle dichiarazioni di Gabriele Parpiglia a ‘Casa Chi’:

Doveva entrare Ferdinando Giordano, ex gieffino. Mentre ero a telefono con Biagio D’Anelli però, che invece è entrato, a un certo punto mentre parlavano mi disse che stavano portando via Ferdinando dalla quarantena. Erano tipo l’una di notte. La notizia quindi me l’ha data lui, perché poi si è saputo il giorno dopo. Ho letto di tutto, molti hanno scritto che sarebbe stato eliminato per le critiche di Guendalina Tavassi. Le motivazioni sono ben più serie.

Pago escluso da Sanremo 2022? Il gossip e lo sfogo

Pago, nelle scorse ore, rispondendo alle domande dei propri followers su Instagram, ha espresso il proprio rammarico per essere stato escluso dalla rosa dei Big per il Festival di Sanremo 2022: