Gossip: le notizie del 6 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 6 dicembre 2021

Delia Duran, dopo l’avvicinamento pericoloso tra Alex Belli e Soleil Sorge, ha svelato, per la prima volta, attraverso le sue Instagram Stories, di essere intenzionata a prendersi del tempo per digerire tutto quello che sta accadendo nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘:

Sono stati giorni complessi, vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato. Ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo, per me stessa, lontano dai social, dal gossip e da casa. Hasta luego Milano

Intervistata dal magazine ‘Nuovo’, la mamma di Francesca Cipriani ha cercato di analizzare i motivi di attrito tra la figlia e la showgirl Valeria Marini:

Attraverso una serie di IG Stories, Francesca Del Taglia ha messo la parola fine al pettegolezzo attorno alla ventilata crisi sentimentale con Eugenio Colombo:

Mi stanno arrivando messaggi assurdi in direct e visto che io teatrini non ne ho mai fatti e mai ne farò chiedo un minimo di rispetto, anche perché io già ne avevo parlato tempo fa, rispondendo a delle vostre storie che non era un bel momento” dice la donna nelle storie su IG, spiegando anche che non si è mai tirata indietro quando c’era da ammettere che qualcosa non andava: “Ne ho sempre parlato con molta tranquillità e quindi, ecco, un minimo di dignità, ragazze, su!, evitiamo. Noi abbiamo due figli, quindi l’ultima cosa che vogliamo è fare teatrini stupidi, gossippate inventate, quindi evitiamo cazzate e tutto, sono momenti che tutte le persone normali hanno in un rapporto, soprattutto dopo tanti anni che due persone stanno insieme, quindi detto ciò sono affari nostri.