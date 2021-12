Gossip: le notizie del 5 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 5 dicembre 2021

Armando Incarnato e Ida Platano: ritorno di fiamma? Il gossip

Dopo l’addio a Diego Tavani da parte di Ida Platano, Armando Incarnato, intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine‘, ha rivelato che, ad oggi, non pensa ad un ritorno di fiamma con la dama bresciana che, nelle ultime difese, ha difeso a spada tratta in nome della loro amicizia:

Non lo so: le voglio molto bene, tanto che a volte credo sia meglio restare in una sana amicizia con lei che iniziare un amore che potrebbe ammalarsi…

Isabella Ricci contro Gemma Galgani a causa di Giorgio Manetti?

Intervistato dalla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi, Isabella Ricci ha lanciato una nuova frecciatina a Gemma Galgani che, nelle ultime registrazioni, ha criticato la possibilità che la donna possa uscire a cena con l’ex Giorgio Manetti:

Non capisco come si possa essere gelosi di una storia finita sei anni fa, come non capisco come si possa fare un dramma per una frequentazione durata così poco come quella con Costabile, in cui ci si sono scambiati pochissimi baci e solo quelli.

La protagonista del dating show di Canale 5 che sta frequentando Fabio Mantovani non chiude le porte al cavaliere fiorentino:

Un caffè con lui lo prenderei ma non a Firenze. Se vuole ci vediamo a Roma, lo aspetto

Giorgio Manetti rifatto? Il dubbio di Gemma Galgani

Gemma Galgani, protagonista di una lunga intervista ad ‘Uomini e Donne Magazine’, ha lanciato un dubbio sull’ex compagno, Giorgio Manetti, che, a suo dire, avrebbe fatto ricorso alla chirurgia estetica: