Gossip: le notizie del 4 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 4 dicembre 2021

Elisa Di Francisca, ospite a ‘Verissimo‘ sabato 4 dicembre, racconta per la prima volta in tv la terribile esperienza vissuta con un ragazzo quando aveva 18 anni:

Era la mia prima cotta, mi ero infatuata di questo ragazzo che era gelosissimo. Per lui ho anche smesso di fare scherma per un po’ di tempo. Ma una volta smesso la mia vita è diventata un inferno: controllava tutto, aveva sempre paura che lo tradissi. All’inizio non ascoltavo nessuno perché ero convita che lui mi amasse e che sarebbe cambiato. Fino a quando è arrivato a mettermi le mani addosso. Lì ho capito che era troppo e ho deciso di lasciarlo. Non l’ho denunciato e ho sbagliato perché non volevo più niente a che fare con lui. Tornassi indietro lo farei.

La schermitrice dopo questa relazione malata scopre anche di essere incinta:

Quello è stato il periodo più duro e brutto della mia vita, perché non sapevo cosa fare. Sarei stata sola con questo bambino e lui sarebbe stato sempre parte della mia vita. Quindi ho preso la decisione più difficile: in quel momento è morta una parte di me.

Paola Ferrari attacca nuovamente Diletta Leotta? Il gossip

Paola Ferrari, ospite del talk show di Silvia Toffanin, ha criticato nuovamente Diletta Leotta:

Sono contraria al ruolo della donna fisicamente troppo esposta in questo lavoro, non è l’arma della seduzione che serve per essere credibile, ma ognuno è libero di fare quello che vuole. In questo modo diventiamo merce interscambiabile.

La giornalista ha qualche dubbio sulla love story con l’attore Can Yaman:

Non ci credo perché sono a conoscenza di una sua passione importante per un’altra persona, ma fa bene a divertirsi.

Ilona Staller: la verità sul matrimonio con Jeff Koons

Ilona Staller, protagonista di una lunga intervista a ‘Verissimo’ domenica 5 dicembre, racconta il tormentato rapporto avuto con l’ex marito, l’artista Jeff Koons, dal quale è nato il loro figlio Ludwig:

Abbiamo vissuto due anni insieme in cui ci sono stati più pianti che sorrisi. Mi sono annullata al suo fianco. Ha commesso delle cattiverie inaudite. Una volta, quando ero incinta, a Monaco di Baviera, mentre nevicava mi ha chiuso fuori sul terrazzo. Mi ha fatto male anche fisicamente.

Cicciolina ricorda anche quando lo stesso Koons le portò via il bambino per cinque mesi: