Gossip: le notizie del 30 settembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 30 settembre 2021

Denis Dosio sbarca su Only Fans: il gossip

Denis Dosio, influencer ed ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip‘, ha deciso di aprire un profilo Only Fans, per offrire alle proprie ‘viziatine’ contenuti inediti ad alto tasso erotico:

Avevo paura delle critiche, avevo paura di cosa pensasse la gente di me. Su quella piattaforma è consentito l’ingresso soltanto ai veri fan, ed è questo il motivo. Poi me ne sono fregato. Sono cresciuto facendomi le ossa e fregandomene di tutto quello che pensa la gente. Quindi l’ho aperto. Io voglio incontrare i miei veri fan, voglio avere un contatto con loro. Sono un ventenne, voglio essere trasgressivo. Voglio essere Denis Dosio, ma soprattutto voglio creare un unione con voi.

Francesco Oppini attacca Soleil Sorge e Alex Belli del Grande Fratello Vip 6

Francesco Oppini, ospite dell’ultimo appuntamento di ‘Casa Chi’, condotto da Rosalinda Cannavò, ha analizzato i caratteri dei nuovi concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’ attaccando duramente Alex Belli e Soleil Sorge:

Dalle soap opera varie e dai telefilm al Grande Fratello non vedo alcuna differenza. Ha questo modo di parlare un po’ costruito. Deve finire di fare la fiction e iniziare a far vedere quello che è realmente. Soleil non la conosco personalmente. Ma la sua personalità e anche il suo tono di voce a me danno sui nervi.

Nuovo amore per Michele Morrone

Michele Morrone ha una nuova fidanzata: Giulietta Borroni, 26 anni, originaria di Novara ma milanese d’adozione, lashmaker di professione, ossia estetista specializzata nelle creazioni artistiche per le ciglia.