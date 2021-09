Jessica Morlacchi innamorata di Davide: “Fa il pasticciere ed è più giovane di me”

Jessica Morlacchi innamorata. Dopo mesi di ricerca dell’anima gemella, l’ex cantante dei Gazosa ha presentato ad Oggi è un altro giorno il suo fidanzato Davide.

Lei 34enne, lui 28enne e di professione pasticciere e cioccolatiere. “Sono molto innamorato – ha rivelato lui – ma ho conquistato soprattutto la sua famiglia con i dolci”.

La Morlacchi ha ricordato le sue prime apparizioni nel programma di Rai1, al fianco di Serena Bortone. “Ero disillusa. Sono venuta a marzo, ho conosciuto Serena e parlando di tante cose le ho detto che dovevo trovare fidanzato. E’ buonissimo, ha un animo dolcissimo”.

Parole al miele anche da parte di Davide: “Mi hanno fatto innamorare i suoi occhi espressivi. Per capirla ho bisogno di un suo sguardo, non di parole. Dallo sguardo capisco se sta bene o se ha bisogno di qualcosa”.

Concorrente negli anni scorsi a Ora o mai più e in seguito a Tale e quale show, la Morlacchi ha stupito tutti per la sua simpatia, oltre che bravura. Arrivata un po’ per caso, dalla scorsa primavera è un punto fermo del talk post-prandiale assieme a Memo Remigi e Massimo Cannoletta.