Denis Dosio sbarca su Only Fans

Denis Dosio, influencer e protagonista della quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, sbarca su Only Fans, la piattaforma in cui, attraverso un abbonamento, i/le fan hanno la possibilità di accedere a contenuti esclusivi più intimi e privati. Dopo aver annunciato sui social la notizia, l’ex gieffino ha voluto spiegare, in maniera chiara, i motivi di questa scelta:

Sta succedendo il delirio qui su Instagram. In Italia siamo vent’anni indietro rispetto all’America. Avevo paura delle critiche, avevo paura di cosa pensasse la gente di me. Su quella piattaforma è consentito l’ingresso soltanto ai veri fan, ed è questo il motivo. Poi me ne sono fregato. Sono cresciuto facendomi le ossa e fregandomene di tutto quello che pensa la gente. Quindi l’ho aperto. Io voglio incontrare i miei veri fan, voglio avere un contatto con loro. Sono un ventenne, voglio essere trasgressivo. Voglio essere Denis Dosio, ma soprattutto voglio creare un unione con voi.

Il fenomeno Only Fans non è solo italiano: molti vip hollywoodiani (da Bella Thorne ad Aaron Carter) hanno, da tempo, un profilo sul noto network. Tra le star italiane spiccano Malena (pornostar lanciata dal reality ‘L’Isola dei Famosi’), Federica Pacela (concorrente di ‘Ex on the beach’), Martina Smeraldi (ultima scoperta dell’hard lanciata da Rocco Siffredi), la collega Valentina Nappi, Francesca Brambilla (ex ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’), Elena Morali (assieme al fidanzato Luigi Mario Favoloso) e Lucas Peracchi, ex tronista di ‘Uomini e Donne’).