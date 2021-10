Gossip: le notizie del 30 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 30 ottobre 2021

Isabella Ricci vuole conoscere Giorgio Manetti? Il gossip

Isabella Ricci, protagonista di ‘Uomini e Donne‘, intervistata dal magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha rivelato che sarebbe disposta ad incontrare Giorgio Manetti, ex dell’acerrima nemica Gemma Galgani:

Mi piacerebbe molto conoscere Giorgio, in amicizia, visto che per tre anni ho seguito le sue vicissitudini e mi rivedo in lui in alcuni aspetti: ricordo che Gianni da un certo momento in poi del suo percorso aveva cominciato ad andargli contro… magari Giorgio potrebbe darmi qualche consiglio su come gestire la situazione.

Diego Tavani cambia vita per Ida Platano?

Diego Tavani, ultimo corteggiatore di Ida Platano, in una lunga intervista ad ‘Uomini e Donne Magazine’, ha rivelato che sarebbe disposto a cambiare radicalmente la propria vita se andasse a buon fine la conoscenza con la dama:

Non avrei problemi a ridisegnare la mia vista qualora nascesse un sentimento profondo. Non ho paura della distanza, perché sarei disposto a lasciare Roma. Ho detto a Ida di vivermi con serenità. Io h un figlio grande, un lavoro di cui non sono schiavo e posso reinventarmi in qualsiasi luogo. Preparo al valigia e mi trasferisco, vale la pena provarci […] Ida a me piace tanto, sento qualcosa di speciale […] Esteticamente incarna il mio prototipo di donna, ma quello che più mi piace è il suo sorriso, il modo che ha di venire, anche il suo profumo.

Roberta Di Padua torna ad Uomini e Donne?

Roberta Di Padua, dopo la delusione per la rottura con Riccardo Guarnieri, sarebbe disposta a tornare ad ‘Uomini e Donne’ per trovare l’anima gemella come confessato alla rivista ufficiale della trasmissione di Canale 5. Ha notato anche Marcello Messina, ex frequentante di Ida Platano: