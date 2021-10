GF Vip 6, Alex Belli contro Gianmaria Antinolfi: “Hai preso l’ennesimo due di picche” (video)

Grandi rivelazioni durante le nomination della quattordicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘. Gianmaria Antinolfi è finito al televoto contro Francesca Cipriani e Carmen Russo. Il giudizio di Alex Belli ha suscitato la reazione stizzita dell’imprenditore napoletano, criticato, da alcuni abitanti del loft di Cinecittà, per il suo interesse nei confronti di Sophie Codegoni (Qui, il video):

Mi sono stufato perché ogni volta che viene a chiedere un consiglio di lasciar stare o di fare il tuo percorso da solo tu ti debba per forza agganciare ad una donna per poter andare avanti in questo tuo percorso al Grande Fratello Vip

Nel corso della serata, l’attore ha reso pubbliche le proprie perplessità nei confronti dell’approccio tra l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ e l’ex di Belen Rodriguez:

Gianmaria: “Stai recitando semplicemente la sua scena. E’ un grande attore”.

Alex: “Fidati quello che ti ho detto non è recitato ma è quello che penso”.

Gianmaria: “Qui dentro è bravissimo a farlo, interpreta la sua parte”.

L’ex protagonista di ‘Centovetrine’ stasera, si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe, provocando un punto di rottura senza ritorno:

Al fatto che sono un attore e non è un’offesa. Non sto recitando una sceneggiatura. Sono me stesso. Prima viene e chiede consiglio. Ci siamo stufati. Hai preso l’ennesimo due di picche. Non venire più da noi a piangere.