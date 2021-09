Gossip: le notizie del 29 settembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 29 settembre 2021

Bianca Guaccero, padrona di casa di ‘Detto Fatto’, ha rivelato, a ‘Tv Sorrisi e canzoni’, in edicola questa settimana, di essere concentrata, da mamma, sulla crescita della figlia Alice e di non aver ancora trovato l’anima gemella:

Francesca Neri, intervistata dal ‘Corriere della sera’, ha rivelato che, in questi anni, lontana dalla tv e dal cinema, ha portato avanti la propria battaglia contro una brutta forma di cistite interstiziale, una malattia oscura per i medici:

Chiara Rabbi, protagonista della scorsa edizione di ‘Uomini e Donne‘, nelle scorse ore, ha subito la grave perdita dell’amatissimo nonno Eugenio che ha voluto ricordare anche sul profilo Instagram:

Oggi il cielo non ha colori. Ti sei portato via tutta la luce. Forse eri proprio te il nostro grande faro, la nostra forza. Chiunque ti abbia conosciuto ha avuto una fortuna immensa, speciale e non è un caso se la domenica si dice che sia il giorno delle anime bianche, pure. Ti prometto che continuerò ad essere il tuo orgoglio, la tua bella piccoletta di nonno. Guardami sempre nonno e non lasciarmi mai sola. Ti giuro che a nonna ci penseremo e l’ameremo come hai fatto sempre tu, fino all’ultimo secondo. Guardarmi sempre e non lasciarmi mai sola, che non sono ancora pronta a stare senza te. Ora riposati Eugé.