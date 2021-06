Gossip: le notizie del 28 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 28 giugno 2021

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, reduce dalla breve esperienza come naufraga de ‘L’Isola dei Famosi 15’, si stanno frequentando. Dopo la rottura con la schermitrice, Antonella Fiordelisi, l’ex protagonista di ‘Temptation Island’, sembra aver ritrovato la serenità sentimentale accanto alla rampolla della dinastia Gucci:

Ospite di ‘Non succederà più’, il programma di interviste, condotto da Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio, Fariba Tehrani ha promosso, a distanza di mesi, la coppia formata dalla figlia Giulia Salemi e da Pierpaolo Pretelli:

All’inizio ho detto a Giulia che ero scettica. Poi ho avuto il tempo di guardarli, l’universo ha detto che è sincero. Pierpaolo non è invidioso del successo di Giulia, non è esageratamente geloso, sono simili. Lui ad oggi è molto innamorato ma c’è stato un periodo al GF in cui era confuso, non sapeva neanche lui cosa volesse. Oggi ha visto che Giulia è generosa, è molto altruista.