Una serie di commenti certo poco carini quelli riservati da alcuni account Social a Beatrice Valli. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne che proprio in quel contesto ha incontrato Marco Fantin, suo compagno e padre di due dei suoi tre figli, è stata duramente attaccata da alcuni haters online. L’accusa? Copiare Chiara Ferragni, senza riuscirci.

La famiglia Fantin al completo in questi giorni si trova in vacanza, in Sardegna. Anche per questo non mancano sui corrispettivi profili Social foto più intime e foto di spiagge da sogno e momenti incredibili da trascorrere insieme. Beatrice Valli e il compagno, Marco Fantin, non dimenticano di aggiornare i fan sui loro spostamenti e sulle loro attività estive, senza escludere i figli. Anche i piccoli di casa Fantin sono quotidianamente parte delle pubblicazioni dei genitori, ricevendo non pochi complimenti dal pubblico.

Insomma, i consensi dai fan non mancano a Beatrice Valli e ai figli, che con tenerezza, simpatia e tanto amore rallegrano le sue giornate. Purtroppo, però, anche gli haters non mancano e ogni tanto fanno capolino sui suoi profili. Tra gli ultimi ai quali Beatrice Valli ha voluto rispondere, quelli che la accusano di copiare Chiara Ferragni.

Una serie di messaggi poco carini tra i quali il seguente:

“Siete andati in vacanza o a fare marketing? Tanto non sarete mai i The Ferragnez”.

E qui Beatrice ha risposto, educatamente come sempre ma per le rime:

“Bravissima, non c’è nessun paragone e non deve nemmeno essere fatto”.

La ex corteggiatrice ha poi aggiunto: “Tutte e due facciamo a modo nostro questo lavoro! Mi dispiace leggere sempre questi commenti inutili e cattivi”.