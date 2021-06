Francesco Chiofalo: flirt con ex concorrente dell’Isola dei Famosi?

Novità per Francesco Chiofalo, conosciuto dal popolo del web come Lenticchio a seguito della sua partecipazione a Temptation Island, nonché ex di Antonella Fiordelisi. Secondo quanto anticipato dall’influencer Deianira Marzano, Francesco Chiofalo sarebbe ora interessato ad una nuova persona, una nuova ragazza ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

Francesco Chiofalo si è da poco lasciato con Antonella Fiordelisi; la loro storia ha fatto sognare molti, anche se è sempre stata caratterizzata da non pochi alti e bassi. Ora è pronto ad una nuova relazione? Deianira Marzano ha segnalato sui suoi canali Social che il giovane abbia registrato diverse Storie in un bagno sospetto.

Se ancora non era chiaro dove si trovasse Francesco, dalle sue Instagram Story però era invece trasparente che non fosse in viaggio da solo. Chiofalo ha infatti mostrato più volte un beauty-case femminile, non suo. Deianira Marzano su Instagram, dopo svariate ricerche, ha ricevuto una segnalazione. Secondo quanto riportato dall’influencer il beauty-case apparterrebbe a Drusilla Gucci, nota discendente Gucci e amatissima concorrente dell’Isola dei Famosi.

Cosa ci sarà di vero in tutto ciò? A rivelarlo lo stesso Francesco Chiofalo, che dopo aver scoperto delle Instagram Story della Marzano ha voluto dire la sua. Il ragazzo ha spiegato che il beauty-case appartenga a Drusilla perché i due si troverebbero in Turchia, in un viaggio organizzato insieme ad altri influencer. Avrebbe confermato, però, di essere molto interessato Drusilla e di averne parlato anche con la madre di lei.

Tuttavia, vorrebbe andarci con i piedi di piombo, la sua relazione con Antonella Fiordelisi è terminata da poco e non vorrebbe affrettare le cose con Drusilla. Ma Drusilla di tutta questa storia ne saprà qualcosa oppure no? Lei sarà interessata a Lenticchio o Francesco Chiofalo ha solo colto la segnalazione di Deianira al balzo per strategia di marketing? Prima o poi, forse, ne scopriremo di più.