Gossip: le notizie del 27 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 27 giugno 2021

Emma Marrone, intervistata dal settimanale ‘Voi’, ha deciso di combattere i tanti pregiudizi che riguardano la sua vita privata e professionale:

Adesso però non me ne frega più niente. Non devo dimostrare più niente a nessuno se non a me stessa. So quanto valgo e il valore che do al mio lavoro.