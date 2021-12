Gossip: le notizie del 27 dicembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 27 dicembre 2021

Biagio D’Anelli del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, dopo aver ascoltato il video messaggio della sorella, ha deciso di chiudere definitivamente la relazione con l’ormai ex fidanzata, Silvana Curcio:

Lascio pubblicamente la mia fidanzata, sono single e faccio quello che mi pare! […] Se mia sorella mia ha detto negli auguri di natale ‘Ama, ridi e gioca’, significa che da oggi sono single davvero. Io non rimpiango nulla di quello che ho fatto. Quando stavamo ballando, ti avrei presa e riempita di baci, ma non l’ho fatto perché avevo testa e cuore in contrapposizione.

Matteo Giunta, intervistato dal ‘Corriere del Veneto’, ha rispedito al mittente l’etichetta di ‘antipatica’ rivolta alla futura moglie Federica Pellegrini:

Quella è un’etichetta insopportabile che gli hanno appiccato a 16 anni, quando ragazzina si è ritrovata in un mondo di squali. Vinse la medaglia alle Olimpiadi e lei già allora era schietta e non ipocrita, per questo venne giudicata antipatica. In Italia, si sa, le etichette non te le togli più. Invece lei è meravigliosa, infatti me ne sono innamorato.