Gossip: le notizie del 26 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 26 luglio 2021

Giulia Salemi, intervistata da ‘Leggo’ in occasione della sua partecipazione al Giffoni Film Festival, sposa, con piacere, il concetto di ‘famiglia allargata’ con il benestare del fidanzato Pierpaolo Pretelli, padre di un bambino, Leonardo, nato dal matrimonio con Ariadna Romero:

Io quest’anno non volevo storie nella Casa. Con Pier è nata da amici. Mi piace perché mi accetta per quella che sono, anche con il mio carattere a volte non facile. Ho un bellissimo rapporto anche con suo figlio Leonardo e con la mamma del bimbo, Ariadna. Siamo una bella famiglia allargata.