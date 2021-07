Claudia Gerini: “Non sono vaccinata”

Claudia Gerini, intervenendo al Filming Sardegna Festival di Santa Margherita di Pula, di cui è presidente onoraria, ha parlato, a lungo dei suoi dubbi sul vaccino per sconfiggere il Covid-19.

Negli ultimi giorni, si è scatenato un acceso dibattito per l’obbligatorietà del ‘Green Pass’ (dal prossimo 6 agosto) per prendere parte ad una serie di iniziative ed attività al chiuso. Di fatto, spingendo, gli italiani (ancora indecisi) a prenotare il vaccino per non restar fuori dal tessuto sociale (Fonte Adnkronos):

No, non sono vaccinata. Non è che io sia contraria, ma sono molto timorosa… Mia figlia 17enne lo ha fatto.

L’amatissima attrice, quindi, non sembra intenzionata a volere influenzare l’opinione pubblica con la propria esperienza (avvalorando le tesi dei NoVax). Ha solo il desiderio di raccontare la propria esperienza di vita: