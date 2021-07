Cesare Cremonini si è vaccinato: “Forza che ne usciamo solo tutti insieme!” (video)

Ieri pomeriggio, anche Cesare Cremonini, come tanti suoi colleghi, nella sua Bologna, si è sottoposto al vaccino per sconfiggere l’epidemia del Covid-19. Il cantautore ha immortalato l’emozionante momento sui propri social ringraziando medici, infermieri e tutto il personale sanitario che si sono presi cura di lui. In coro, tutti gli specialisti dell’Hub vaccinale hanno cantato uno dei suoi più grandi successi, ‘La nuova stella di Broadway’.

La musica ha, poi, accompagnato anche il momento della temutissima “iniezione”. La canzone non poteva che essere “Buon viaggio” visto che, ad un certo punto, il brano recita un verso assai ben augurante in questo momento ovvero “per quanta strada ancora c’è da fare, amerai il finale…”

Accoglienze musicali sanitarie. #vaccinoday💉Forza che ne usciamo solo tutti insieme! Grazie a tutto il personale sanitario e ai volontari di Bologna. A presto! Per quanta strada ancora c’è da fare…

Nel giro di poche ore, il post, su Instagram, è stato letteralmente preso d’assalto da amici, familiari e personaggi del mondo dello spettacolo che hanno espresso la propria stima e affetto nei confronti dell’ex leader dei Lunapop: da Antonella Clerici ad Andrea Delogu, passando per Alessandro Cattelan e il Governatore della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.