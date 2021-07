Federico Rossi positivo al Covid-19: “Vacciniamoci, fate sempre il tampone molecolare”

Negli ultimi giorni, i/le fan di Federico Rossi sono in trepidazione per le condizioni di salute del proprio idolo. Infatti, l’ex cantante del duo Benji e Fede, nelle scorse ore, è risultato positivo al Covid-19. Il giovane cantautore, che non riporta particolari sintomi, sta effettuando un periodo di quarantena in attesa di tornare ad essere negativo al virus.

L’interprete, inoltre, ha lanciato, sui propri social, un appello ai propri followers a fare tutti i controlli del caso per essere sicuri di non aver contratto la malattia anche se in forma asintomatica:

Ci si salterà fuori prima o poi daje. Ne sono convinto. Vacciniamoci e usiamo sempre la mascherina ffp2. Diffidate un po’ dai tamponi rapidi, fate sempre il molecolare.

Fede, con la propria ironia, però, non si è perso d’animo e motivato, su Instagram, l’assenza dai social network, con il desiderio di riprendere in mano la propria vita in questo momento di isolamento forzato dalla vita sociale:

In questa quarantena sto riscoprendo l’importanza degli appuntamenti con se stessi.

Protagonista dell’estate musicale con due singoli, ‘Pesche’ e ‘Movimento lento’ (in duetto con Annalisa), Federico sta cercando, in tutti i modi, di superare la rottura con la storica fidanzata Paola Di Benedetto:

Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine.

Sarà davvero così?!