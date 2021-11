Gossip: le notizie del 24 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 24 novembre 2021

Arisa, intervistata dal ‘Corriere della sera’, ha commentato, per la prima volta, il bacio non programmato con il maestro Vito Coppola durante l’ultima puntata di ‘Ballando con le stelle’:

Se son rose fioriranno, ma non penso. Mi bacia solo davanti alle telecamere. E poi è giovane, ha 29 anni, e io in questo momento non riesco a pensare all’amore. Io tendo a lasciarmi andare molto, tendo a lati depressivi per cui se non faccio niente mi raso i capelli, ingrasso e voglio scomparire, quindi ho sempre bisogno di esperienze nuove, anche del brivido di un bacio in diretta, per sentirmi viva.

Giorgio Manetti torna ad Uomini e Donne? Il gossip

Giorgio Manetti, in una lunga intervista a ‘SuperGuidaTv’, ha rivelato che non tornerà ad ‘Uomini e Donne‘ per conoscere Isabella Ricci:

Non ho mai detto che avevo intenzione di tornare a U&D. Il tutto è nato da una domanda di un giornalista, tempo fa, in cui mi domandava chi avrei voluto conoscere nel caso io fossi stato all’interno dello studio di U&D. Risposi che avrei voluto conoscere Isabella Ricci ma solamente se fossi stato attualmente presente in quel programma. Un mio ritorno a U&D nel formato attuale? Molto, molto improbabile e certamente non come partecipante. Dopo l’esperienza fatta, tre anni passati in quello studio ma sempre con allegria e positività, educazione e rispetto per chiunque sicuramente in questo momento non saprei neanche cosa dire e a chi….tempi diversi.

Francesca Tocca incinta di Raimondo Todaro? La smentita

Francesca Tocca, attraverso una serie di Instagram Stories, ha smentito di essere in dolce attesa di un secondo figlio dal ritrovato marito Raimondo Todaro. La coppia, dopo la crisi, ha manifestato il desiderio di accogliere nuovamente la cicogna… ma senza troppa fretta: