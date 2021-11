Gossip: le notizie del 23 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 23 novembre 2021

Andrea Nicole Conte, protagonista di una lunga intervista sulle pagine del settimanale ‘Di Più’, in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, la reazione dei suoi genitori alla volontà di voler affrontare un processo di transizione da uomo a donna:

Non hanno approvato. O meglio, mi hanno detto: ‘Vai sei mesi in terapia, verremo anche noi. Il tuo è solo un capriccio’.

Amedeo Goria, intervistato dal magazine ‘Di Più’, ha sganciato una bomba che riguarda una delle sue ex compagne d’avventura, ovvero Soleil Sorge, per cui avrebbe avuto una particolare attrazione all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘:

Il telecronista sportivo ha rivelato che l’amico Giucas Casella ha avuto un ruolo chiave in questo sentimento non corrisposto:

Dicevi di essere mio amico ma hai sempre votato per eliminarmi. Così, anche per colpa tua, non ho potuto conoscere meglio Soleil, il mio sogno proibito.

Nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, Chiara Nasti ha sferrato un duro attacco nei confronti del ‘Grande Fratello Vip’ confermando, ai propri utenti, la volontà di non prendere parte al reality di Canale 5, in qualità di concorrente:

Se diventerò una concorrente del Grande Fratello Vip? Non sono per quelle robe lì. Lo trovo da sfigati, ognuno vede le cose a modo proprio. Mai comunque.

Qualche ora dopo, il sempre informato ‘Dagospia‘ ha postato le prove fotografiche del provino sostenuto dall’influencer per entrare nella casa di Cinecittà:

Dagospia è però in grado di svelare che tre mesi fa la bella fashion blogger si è messa in fila e ha sostenuto un provino proprio per partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. La notizia? E’ stata scartata. Se le parole non bastano, vi mostriamo anche le immagini in esclusiva!