Gossip: tutte le notizie del 23 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 23 maggio 2021

Deddy, ospite dell’ultima puntata di ‘Verissimo’, ha parlato del suo legame speciale con la ballerina Rosa Di Grazia. Le prime parole del cantante, a pochi giorni dalla finale del talent show di Maria De Filippi, sembrano alimentare le voci di una possibile rottura:

Sicuramente sono stati momenti bellissimi che ho condiviso con lei. Lei ha reso il mio percorso decisamente più leggero. Nella casetta c’è stato un periodo in cui non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo, quindi il mio appoggio andava tutto su di lei. Mi ha reso il percorso molto più bello e leggero. Mi ha aiutato tantissime volte, come io penso di averla aiutata tante volte. E’ stato proprio bello.