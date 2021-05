Gossip: tutte le notizie del 24 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 24 maggio 2021

Lorenzo Riccardi, ex protagonista di ‘Uomini e Donne’, ospite di ‘Non succederà più’, il programma radiofonico, condotto da Giada Di Miceli, sulle frequenze di Radio Radio, ha rivelato, per la prima volta, che ha trovato in Andrea Cerioli il proprio naufrago preferito de ‘L’Isola dei Famosi 15‘:

Una persona che io ho conosciuto benissimo, e penso che sia una delle persone più buone sulla faccia della terra, è Andrea Cerioli. E’ davvero buono come il pane, un ragazzo per bene, educato… tifo per lui!

Giulia Salemi contro mamma Fariba Tehrani? Il gossip

Giulia Salemi, nelle scorse ore, ha criticato, su Twitter, il gesto di mamma Fariba Tehrani che, nel corso dell’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’, ha deciso di mandare in nomination Miryea Stabile:

Forse Fariba ha sbagliato a nominare Miryea, ma credo andassero in nomination insieme lo stesso. Non sarà un televoto come gli altri perché qui avremo il televoto contro di tanta gente che fino ad oggi non ha votato. Proviamoci ancora una volta più uniti di prima.

Vera Gemma e Jeda amore a prove di reality

Vera Gemma, ospite di ‘Verissimo’, ha difeso a spada tratta, il proprio amore per il fidanzato Jeda: