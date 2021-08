Gossip: le notizie del 23 agosto 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 23 agosto 2021

Luca Dorigo, ex tronista di ‘Uomini e Donne’, ha rivelato, al magazine ‘Nuovo’, in edicola questa settimana, che, per decisioni indipendenti dalla sua volontà, non potrà prendere parte, in qualità di naufrago a ‘L’Isola dei Famosi’:

Se mi piacerebbe partecipare a L’Isola dei Famosi? Certo che sì. Non mi chiamano. Come mai? Penso che non saprebbero come mettermi in difficoltà.

Tommaso Zorzi torna sui social dopo un periodo di pausa

Tommaso Zorzi, tornato sui social dopo un breve periodo di vacanze con gli amici e il fidanzato Tommaso Stanzani, ha affidato, ai propri followers su Instagram, una riflessione che riguarda il proprio futuro:

Buongiorno, sono tornato. Come sapete ho fatto una pausa dai social. Ma non soltanto per una questione mia di detox, ma alla luce degli avvenimenti che stiamo leggendo sui giornali. Tra cui Haiti e l’Afghanistan… Ho messo un po’ più in prospettiva quelli che credevo essere dei miei problemi. Mi svegliavo ogni mattina e, veramente, baciavo ogni singola piastrella che calpestavo. Perché, in fondo, siamo nati in questa parte del mondo che oggi ci permette di essere liberi e non è cosa da poco.

Feeling speciale tra Valentina Nulli Augusti e Manuel Di Bernardo? Il gossip

Rispondendo alle domande dei propri followers su Instagram, Valentina Nulli Augusti ha chiarito, una volta per tutte, il tipo di legame instaurato con il tentatore Manuel Di Bernardo dopo l’avventura di ‘Temptation Island’: